Schillaci: Palermo-Cesena, l'omaggio di calciatori e curva

Il giorno dopo i funerali di Totò Schillaci, il calcio non smette di omaggiare il bomber di Italia '90. Allo stadio Barbera la formazione di casa indossa il lutto al braccio nella sfida contro il Cesena, dove è stato osservato un minuto di silenzio, come in tutti i campi. Durante il riscaldamento entrambe le squadre sono scese in campo con una maglia azzurra numero 19, iconico numero di Schillaci durante le notti magiche. E la curva nord dello stadio Barbera, quella del tifo organizzato, ha esposto un enorme numero 19 su sfondo azzurro.