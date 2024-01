Sci: Brignone pronta per Kranjska Gora 'condizioni mi piacciono'

Un nuovo appuntamento con il pettorale di leader della classifica. Federica Brignone è l'atleta da battere domani nel gigante di coppa del mondo di Kranjska Gora: con la campionessa valdostana in pista anche Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Laura Pirovano e Ilaria Ghisalberti. "In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e la strada è ancora lunga - dice Brignone alla vigilia della gara -, ma sono partita bene. Mi adatto ormai ad ogni situazione, troveremo una neve salata e per me sono condizioni buone. Stavolta non farò lo slalom di domenica, preferisco andare a Passo San Pellegrino dove potrò girare due giorni in supergigante prima della tappa di Altenmarkt, dove ci saranno una discesa e due supergiganti. Non perdiamo di vista l'obiettivo che quest'anno sono i giganti e supergiganti".