Sci: CdM, cancellato per pioggia lo slalom maschile di Bansko

E' stato cancellato a causa della pioggia lo slalom maschile a Bansko (Bulgaria). Le abbondanti precipitazioni non garantivano più la sicurezza degli atleti. Già la prima manche era stata condizionata dalla pioggia e dalla scarsa visibilità che rendeva quasi impossibile fare il tempo dopo i primi pettorali. Distacchi pesantissimi, dopo i primi 3-4 atleti, e una gara che non garantiva la regolarità. Gli azzurri Tommaso Sala e Alex Vinatzer sono stati comunque gli unici tra primi venti partenti a riuscire a risalire in parte la classifica: Sala fino al nono posto (aveva il 13), ma comunque rimediando 2″07 di distacco da Clement Noel che guidava la classifica temporanea con 49″13 (pettorale 2). Vinatzer (20) riusciva ad infilarsi al decimo posto con 2″20 di svantaggio, ma con un'ottima discesa, date le condizioni. Secondo e terzo posto per i due norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen, staccati di 27 e 38 centesimi. Quindi lo stop dopo la discesa del numero 31 e la decisione di cancellare la gara.