Sci: cdm; gigante Kranjska, vince Grenier e Brignone 3/a

La canadese Valerie Grenier - 26 anni e secondo successo in carriera - ha vinto in 1.50.51 lo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora bissando il successo dello scorso anno. Ma per l'Italia - mentre seconda e' finita la svizzera Lara Gut- Behrami in 1.50.88 - c'è ancora uno splendido podio con Federica Brignone, terza in 1.51.02 che conserva il pettorale rosso di leader della disciplina. Per l'Italia - con una seconda manche ancor più' con fondo bagnato e scivoloso per la pioggia - c'è poi Marta Bassino 10/a in 1.52.41. In classifica, dopo un'altra bella gara, anche Sofia Goggia 12/a in 1.56.81 e rientrata ormai nel gruppo delle migliori gigantiste. Chiude la meranese Elisa Platino 26/a in 1.55.12 Domani a Kranjska Gora ci sara' lo slalom speciale con Brignone che ha scelto di non partecipare preferendo prepararsi al meglio per le gare veloci della prossima settimana in Austria. Si aspetta l'ennesima prova di forza dell'americana Mikaela Shiffrin per riscattare la gara di gigante in cui e' finita solo in 1.52.39.