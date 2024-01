Sci: cdm; Sarrazin vince superG Wengen, azzurro Paris 4/o

Il francese Cyprien Sarrazin dopo il successo nella libera di Bormio ha vinto in 1.47.75 anche il superG di Wengen. Per lui, 29 anni e terzo successo in carriera, c'è stata una vera trasformazione da gigantista in velocista. Il francese si e' lasciato alle spalle lo svizzero Marco Odermatt, che giovedi' lo aveva battuto vincendo la discesa sprint, in 1.48.33 mentre il norvegese Alekasnder Kilde in 1.48.75 e' finito nuovamente terzo come terzo era stato nella libera . Miglior azzurro un soddisfatto Dominik Paris ma 4/o in 1.48.81 e dunque con un'altra gara azzurra ai piedi del podio anche se a soli sei centesimi dal terzo posto. Poi c'e', ottimo quinto in 1.48.91, il felicissimo piemontese Guglielmo Bosca che ha ottenuto il miglior risultato in carriera. Poco piu' indietro, 10/o in 1.49.37, il sempre regolare Mattia Casse mentre il veterano Christof Innerhofer in 1.50.67 ha fatto a 39 anni un'altra grande gara all'insegna della classe e del carattere. Piu' indietro Florian Schieder in 1.50.93. Si e' gareggiato su un lungo tracciato praticamente simile a quello della discesa di giovedi' ma con qualche porta in piu'. Ma la gara ha visto anche la bruttissima caduta su un salto del campione francese Alexis Pinturault - diventatato papà' per la prima volta da una settimana - con probabili danni soprattutto al ginocchio destro. Domani a Wengen va in scena la classica discesa del Lauberhorn, la piu' lunga del mondo con i suoi 4.270 metri.