Sci: cinquant'anni di vita di Dolomiti Superski

Festa speciale in Val di Fiemme-Obereggen. Il consorzio impianti a fune ha celebrato i 50 anni di vita di Dolomiti Superski premiando i fondatori Elio Polo, Italo Craffonara e Georg Weissensteiner nella sede della Magnifica Comunità di Fiemme di Cavalese. Il consorzio Val di Fiemme - Obereggen ha ripercorso 48 anni di vita all'interno dell'universo Dolomiti Superski. La Magnifica Comunità di Fiemme è stata una realtà fondamentale nella nascita e nel rafforzamento del consorzio Val di Fiemme - Obereggen, oltre ad essere proprietaria di gran parte dei terreni che ospitano piste e impianti. Presenti la Scario della Magnifica Comunità di Fiemme dottor Mauro Gilmozzi; il presidente del consorzio Val di Fiemme - Obereggen Siegfried Pichler, i sindaci delle valli coinvolte, Marco Larger presidente della Conferenza dei Sindaci della Valle di Fiemme, Bernard Daum Sindaco di Nova Ponente, presidenti delle Apt Paolo Gilmozzi per Fiemme-Cembra ed Erich Thaler per la Val d'Ega / Eggental, amici e ospiti. Icona del festeggiamento è stata ancora una volta l'opera "Enrosadira" che l'artista bellunese Daniele Basso ha realizzato, con i dodici triangoli tridimensionali in acciaio lucidato che simboleggiano l'unione e la cooperazione delle altrettante vallate che in questi 50 anni hanno permesso la nascita e la crescita di Dolomiti Superski, consorzio sciistico tra i più importanti al mondo. "Stiamo celebrando un importante anniversario" ha spiegato Siegfried Pichler, presidente del Consorzio Impianti Val di Fiemme - Obereggen "un momento che rappresenta un grande traguardo ma allo stesso tempo ci propone un'opportunità per riflettere sui valori e sui principi che ci hanno guidato sin dalla fondazione. I pionieri che 50 anni fa hanno lanciato questa idea avevano un sogno, una visione che è diventata realtà. Oggi possiamo dire, con orgoglio, che è stato raggiunto molto più di quanto si potesse immaginare allora. Ma come sappiamo il viaggio non finisce qui. Il mondo intorno a noi sta cambiando e ci troviamo ad affrontare nuove sfide ed i nostri comprensori sono chiamati ad un ulteriore sviluppo, per mantenere la propria competitività, nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura, da sempre il nostro bene primario". Il presidente Pichler ha premiato i soci fondatori: Georg Weissensteiner, Italo Craffonara e Elio Polo, fulcri per la nascita negli anni '70 del comprensorio sciistico. che hanno ricevuto dalle mani di Pichler una menzione speciale, in ringraziamento della loro opera. Premiato poi lo stesso Pichler che dal 1979 guida il consorzio Val di Fiemme - Obereggen. Premiati dalle mani di Giulio Misconel Vicepresidente del Consorzio e Daniele Dezulian Rappresentante dei Dolomiti Superski anche l'ingegnere Piero Nicolussi, per oltre 40 anni responsabile tecnico degli impianti di risalita, il segretario Michele Tonini, Donatella Gabrielli referente per il centro emittente di Pampeago, Flavio Delvai, primo segretario del consorzio nonché ideatore delle prime iniziative di promozione, Piero De Godenz e Silvano Seber per l'impagabile lavoro e impegno profusi nella crescita e gestione di Itap Pampeago, Funivie Alpe Cermis.