Sci e snowboard: gennaio 2024 Obereggen parte con il Night-Show

Entra nel vivo la stagione invernale tra sport e divertimento a Obereggen, in Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti, imbiancata alla perfezione dalla neve della Befana per la gioia di piccini, famiglie ed operatori. Il tutto per un ricco programma a gennaio, messo a punto dalla Obereggen Latemar SpA, presieduta da Siegfried Pichler e diretta da Benjamin Kirchmaier, a partire dal tradizionale Night-Show, organizzato dalla scuola di sci e snowboard presieduta da Thomas Prinoth, in programma lunedì 8 gennaio alle ore 21.30 sulla pista illuminata nei pressi della stazione a valle di Obereggen. Gran apertura il 19 gennaio, in notturna, con il Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una gara che si preannuncia spettacolare, illuminando la notte di Obereggen. Durante il giorno atleti ed appassionati saranno protagonisti nello snowpark, punto di riferimento italiano ed internazionale per la gioia degli snowboarder. La struttura sarà culla di diversi eventi sportivi. A partire dal prestigioso 'Red Bull Hammers with Homies' il 3 febbraio, organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli. L'appuntamento costituirà l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito internazionale in programma in primavera. Il 24 febbraio lo snowpark ospiterà una gara di alto livello, in gergo una team battle, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. Il 23 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo, organizzato dall'omonima società tedesca: saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Vinceranno i freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree. Chiusura il 6 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark, organizzato dalla Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola: le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Gli eventi di snowboard e freestyle seguono l'inizio della stagione sportiva della località altoatesina, contrassegnato dalla 40esima edizione dello slalom di Coppa Europa.