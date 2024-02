Sci: Grande Italia a Crans, Brignone 2/a e Bassino 3/a in SuperG

Ancora grande Italia a Crans Montana. Dopo la doppietta in discesa, anche nel superG podio azzurro con Federica Brignone 2/a in 1.16.56 e Marta Bassino 3/a in 1.16.65. Per Brignone è il podio n.65 della sua carriera mentre per Bassino il trentesimo. Ha vinto in 1.16.52, con soli quattro centesimi di vantaggio su Brignone pari a 102 centimetri, l'austriaca Stephanie Venier, al terzo successo in carriera. Prossimo week end altri due superG, disciplina in cui i giochi per la conquista della coppa sono ancora aperti e l'Italia ha Brignone in piena corsa per vincerla quando mancano ben quattro gare alla fine della stagione. In classifica per L'Italia - su un tracciato sempre difficile, vario e spettacolare - ci sono anche Laura Pirovano 11/a in 1.17.56, Roberta Melesi 13/a in 1.17.72. Più indietro Nicol Delago e Teresa Runggaldier in 1.18.83. La coppa del mondo donne torna ora in Italia, in Trentino, in Val di Fassa. Sabato e domenica prossimi ci saranno altri due superG, una disciplina in cui i giochi per la conquista della coppa di disciplina sono ancora completamente aperti e l'Italia ha Federica Brignone in piena corsa per vincerla quando mancano quattro gare alla fine della stagione. In val di Fassa si vedrà anche se ci sarà il ritorno alle competizioni dell'americana Mikaela Shiffrin dopo la brutta caduta di Cortina. Senza di lei la svizzera Lara Gut- Behrami - oggi 6/a - avrebbe la strada apertissima per la conquista della sua seconda grande coppa del mondo.