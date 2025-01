Seconda vittoria per la nazionale italiana di pallamano ai Mondiali in Danimarca

Seconda partita e seconda vittoria per la nazionale italiana di pallamano impegnata nei Mondiali in Danimarca. Oggi gli azzurri del ct Trillini, reduci dal successo sulla Tunisia, hanno battuto per 32-23 l'Algeria assicurandosi quindi con un turno d'anticipo il passaggio al 'Main Round', ovvero la seconda fase del torneo iridato, in cui le prime tre del girone B affronteranno le migliori del gruppo A (formato da Germania, Rep. Ceca, Svizzera e Polonia) mantenendo i punti ottenuti in questa prima fase.

Al termine del 'Main Round' le migliori due accederanno ai quarti di finale, mentre le altre si giocheranno la possibilità di accedere al tabellone per il nono posto. Intanto l'Italia tornerà in campo sabato, per affrontare i padroni di casa della Danimarca, nazionale vincitrice dell'oro olimpico a Parigi.