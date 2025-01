Sergio Conceiçao celebra il trionfo del Milan in Supercoppa e punta alla zona Champions

"Sono molto contento per i giocatori, non era facile. L'ambiente non era al meglio, avevamo pochi giorni per lavorare su tanti dettagli importanti per me in queste due sfide. Abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello. Merito ai giocatori perché hanno assorbito tutto": è la soddisfazione del tecnico del Milan Sergio Conceiçao dopo il trionfo in Supercoppa. "Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma loro ne sono coscienti - racconta a Sport Mediaset - e abbiamo quattro mesi per arrivare in zona Champions e fare bene in Europa. Il Milan non può essere al settimo posto come adesso. Da domani iniziamo pensare al Cagliari".