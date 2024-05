Serie A: giudice sportivo, 3 giocatori squalificati per un turno

Tre giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'ultima giornata di campionato. Si tratta di Alessio Zerbin del Monza, espulso per doppia ammonizione, e di Rolando Mandragora (Fiorentina) e Yerry Mina (Cagliari), che erano diffidati. Il giudice ha poi inflitto un'ammenda di 10mila euro al Napoli, "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria", e multe di importo inferiore a Empoli (3.000 euro), Verona (1.500) e Roma (1.000) per lancio di oggetti in campo da parte dei rispettivi sostenitori. L'Udinese dovrà pagare duemila euro "per l'ingresso sul terreno di giuoco di un collaboratore non presente in distinta". Sempre riguardo all'Udinese, è stato squalificato per una giornata il dirigente Andrea Carnevale, espulso "per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria". Identica sanzione, con la stessa motivazione e nella stessa occasione, è stata inflitta al dirigente del Frosinone Manuel Milana.