Serie A: la Fiorentina batte il Verona, 2-2 in Udinese-Sassuolo

La Fiorentina batte 1-0 il Verona con un gol di Beltran mentre Udinese e Sassuolo pareggiano 2-2 nei due incontri delle 15 della 16/a giornata di serie A. I viola affiancano il Napoli a quota 27 in classifica, mentre i veneti, che sprecano un rigore con Djuricic, restano penultimi con 11 punti. A Udine, la squadra di casa spreca un doppio vantaggio (Lucca e Pereira) e la possibile prima vittoria interna del campionato: rimasta in dieci per l'espulsione di Payero poco dopo la rete del 2-0, provoca poi due rigori trasformati da Berardi. I neroverdi salgono a 16 punti, l'Udinese resta a 13.