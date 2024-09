Serie A: Lazio-Milan 2-2

Lazio e Milan finisce senza né vinti né vincitori. E con il caso di Rafa Leao che segna e fa l'Aventiniano, restando lontano dai compagni dopo l'esclusione iniziale decisa dal tecnico Fonseca. All'Olimpico la sfida si chiude sul 2-2 con i rossoneri in vantaggio ad inizio primo tempo con Pavlovic, rete vanificata dall'uno-due firmato Castellanos-Dia nella ripresa. A rimettere il risultato sul pari ci pensa Leao, escluso inizialmente dai titolari, che appena entrato insacca la rete che fissa il risultato. Immediato il cooling break, e a quel punto il portoghese da' vita a una chiara, clamorosa protesta: mentre tutti i compagni vanno verso la panchina a bere, lui e Theo Hernandez, l'altro escluso dell'inizio ("per il bene della squadra" era stata la spiegazione del tecnico) vanno dalla parte opposta del campo a cercare bottigliette, e se ne restano lontano da tutti. Prima della partita emozioni forti all'Olimpico per il tributo a Sven Goran Eriksson, il tecnico più vincente nella storia laziale, con cori, striscioni e anche una maglia dedicata proprio allo svedese portata in campo da Dario Marcolin, ex calciatore biancoceleste.