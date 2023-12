Serie A: Milan-Monza 3-0

Il Milan batte 3-0 il Monza nel lunch match della 16/a giornata di serie A e dopo lo scivolone in casa dell'Atalanta riprende la marcia per difendere un posto nella parte alta della classifica. I gol sono stati realizzati da Reijnders, dal debuttante Simic e da Okafor, il quale si è infortunato nella ripresa es è dovuto uscire come in precedenza Pobega, sostituito proprio dal 18enne serbo. Positiva come al solito la prova di Maignan, che più volte ha impedito al Monza di farsi sotto.