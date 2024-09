Serie A: Roma-Udinese 3-0

La Roma guidata per la prima volta da Ivan Juric dopo l'esonero choc di Daniele De Rossi ha reagito in campo battendo 3-0 l'Udinese all'Olimpico in una partita della quinta giornata di campionato. La contestazione dei tifosi contro la società, che in giornata ha visto anche le dimissioni della a.d. Lina Souloukou, e contro la maggior parte dei giocatori non ha frenato i giallorossi, in gol già al 19' con Dovbyk. A inizio ripresa il raddoppio, con un rigore procurato e trasformato da Dybala, e al 25' la rete definitiva di Baldanzi.