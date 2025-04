Serie A: Sei giocatori squalificati e multe per Torino, Bologna e Parma

Sono sei i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alla partite del 30/o turno di campionato. Si tratta di Samuele Ricci del Torino, unico sanzionato per l'espulsione subita "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco", e di Giovanni Di Lorenzo e Andrea Anguissa (Napoli), Erik Almqvist (Parma), Morten Frendrup (Genoa) Georgios Kyriakopoulos (Monza), che erano in diffida. Una giornata di stop è stata inflitta anche all'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, espulso "per avere contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale".

Quanto alle ammende alle società, il Torino dovrà pagare 10mila euro per "avere ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l'inizio della gara e di due minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata". Tremila euro dovranno pagare invece il Bologna, "per avere suoi sostenitori lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco", e il Parma "per avere suoi sostenitori intonato per tre volte un coro offensivo nei confronti del direttore di gara".