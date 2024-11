Serie A: tre giocatori squalificati per una giornata

Sono tre i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della 11/a giornata di campionato. Si tratta di Ndary Michel Adopo e Yerry Mina, del Cagliari, espulsi entrambi per doppia ammonizione e Dailon Livramiento, del Verona, espulso per un grave fallo di gioco. Inoltre, sono stati fermati per una giornata il vice allenatore del Milan, Tiago Andre Rodrigues Leal, e il match analyst della Roma, Michele Salzarulo, per aver contestato decisioni arbitrali. Quanto alle società, sono state inflitte ammende a Verona e Roma (cinquemila euro ciascuna), Bologna e Napoli (tremila euro ciascuna) e Udinese (1.500 euro) per lancio di petardi e fumogeni in campo e/o aver intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria