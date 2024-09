Serie A: Verona-Torino 2-3

Il Torino vince a Verona 3-1 in un anticipo della 5/a giornata di serie A e si porta momentaneamente in testa alla classifica, con 11 punti. Il primo tempo ha indirizzato il match: al 10' Toro in vantaggio con Sanabria, poco dopo l'Hellas pareggia con Kastanos. Al 20', in una mischia in area in area Dawidowicz dà una gomitata in faccia a Sanabria e viene espulso, ma il granata spreca il rigore concesso, calciando sul palo. Il Torino grazie alla superiorità numerica prende il comando del gioco e torna avanti al 33' con un colpo di testa di Zapata. Nella ripresa, il Verona cerca di reagire e anche dopo la rete dell'1-3 di Adams al 34' trova nel recupero il secondo gol con Mosquera, al terzo centro stagionale.