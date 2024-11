Serie B: Palermo-Sampdoria si vedrà in chiaro su Dazn

Tutto pronto per un altro turno di campionato di Serie B su Dazn. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle 17:15, e disponibile anche in modalità gratuita. Protagonisti di una sfida infinita, dalla lotta per uno storico posto in Champions League nella stagione 2009/2010 fino ai playoff dello scorso anno, la rivalità tra rosanero e blucerchiati si riaccende nella sfida ospitata al Barbera. I ragazzi di Dionisi sono alla ricerca della vittoria che in casa, in questa stagione, hanno conquistato solo una volta, mentre Sottil cerca la rivincita dopo il 3-0 incassato in casa del Pisa. Storia, rivalità e grande rispetto a fare da cornice a una partita che promette spettacolo. In attesa del match di domenica sera, tutti i tifosi rosanero potranno sintonizzarsi su Dazn per guardare gratuitamente anche Palermo Sunrise, il docufilm che ripercorre la storia recente del Palermo, dalla rinascita fino all'inaugurazione del Palermo City Football Academy. Non mancherà uno sguardo al passato: un viaggio nel tempo reso possibile dalle testimonianze di grandi ex giocatori rosanero come Pastore, Amauri e Santana per tornare a guardare al futuro con l'attuale capitano Matteo Brunori. I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita e il docufilm Palermo Sunrise in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.