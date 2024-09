Serie B spaccata, alcuni club pronti a chiedere rinvio

Spaccatura dei club della Lega Serie B. Alcuni club infatti sono intenzionati a chiedere il rinvio dell'assemblea elettiva per il nuovo presidente, iniziata da poco nella sede di via Rosellini a Milano. Diverse società sono infatti entrate in ritardo dopo una riforma informale nei pressi della Lega: l'obiettivo è quello di rinviare l'assemblea, come dovrebbe essere richiesto dopo la presentazione dei programmi da parte dei candidati. Le candidature sono tre: il presidente uscente Mauro Balata, il campione del mondo 1982 Beppe Dossena e il manager Vittorio Veltroni.