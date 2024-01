Setterosa ko con la Spagna, primo stop in Europa per la pallanuoto

Primo stop per le Azzurre della pallanuoto agli Europei in corso ad Eindhoven. Dopo il successo sulla Francia, che ha garantito il passaggio ai quarti, la nazionale allenata da Carlo Silipo si è arresa 14-8 alla Spagna, nel match che metteva in palio il primato nel Gruppo B della rassegna continentale e quindi un quarto di finale più agevole sulla strada verso il podio e soprattutto la qualificazione a Parigi 2024. Le Azzurre, sempre indietro nel punteggio (5-1 dopo un tempo e 8-4 a metà gara), sono riuscite a rientrare fino all'8-6 di Giustini; poi lo strappo decisivo delle campionesse iberiche - argento olimpico a Tokyo 2020 - con i gol in sequenza di Ortiz, Espar Llaquet e Leiton Arrones che hanno valso l'11-6 dopo tre quarti di gara, fino al 14-8 finale. Adesso per il Setterosa, bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e continentale in carica, un giorno di riposo e poi martedì, alle 17.30, il quarto di finale contro la vincente dell'ottavo tra Repubblica Ceca ed una tra Croazia ed Ungheria.