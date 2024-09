Si è dimesso Graham Arnold, Ct dell'Australia

Graham Arnold si è dimesso dalla carica di capo allenatore della nazionale di calcio australiana dopo una serie di risultati modesti, ha annunciato in un comunicato la Federcalcio: "Dopo un'attenta considerazione, credo che sia giunto il momento di portare nuova linfa alla guida della squadra", dichiara in questo comunicato stampa Arnold, 61 anni, alla guida dei Socceroos dall'agosto 2018. La decisione arriva dopo la sconfitta interna contro il Bahrein del 5 settembre, seguita al pareggio senza reti in Indonesia il 10, che lascia l'Australia solo quinta e penultima nel girone C del terzo turno di qualificazioni asiatiche dopo due giornate. Risultati ben al di sotto degli standard di una squadra che aveva raggiunto agli ottavi del Mondiale 2022, poi eliminata dall'Argentina. L'Australia ospiterà la Cina il 10 ottobre e poi si recherà in Giappone il 15, per la terza e quarta giornata del Gruppo C del terzo turno di qualificazione della zona asiatica ai Mondiali del 2026.