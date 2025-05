Simone Inzaghi e l'Inter in finale di Champions League contro il Psg

"È stata una lunga cavalcata per arrivare in finale, abbiamo fatto passo dopo passo". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha raccontato, ai microfoni della Uefa, il percorso dei nerazzurri in Champions League fino alla finale del 31 maggio contro il Psg.

"A tutti è rimasta impressa l'ultima doppia sfida col Barcellona ma se penso anche al Bayern è stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Il quarto di finale è stata come la semifinale, sono state quattro partite di intensità incredibile", ha concluso Inzaghi.