Sinner 'felice di aver vinto in 2 set, Alcaraz? Lo conosco bene'

"Sono molto felice di aver vinto in due set, Bu è un giocatore molto buono. All'inizio ho cercato di capire di più. Ma lui si è dimostrato un giocatore molto solido tra rovescio e servizio. La Cina ha ora un buon tennista nei primi 100". Jannik Sinner si dice soddisfatto per la vittoria contro Bu Yunchaokete per 6-3 7-6 (7-3) in poco più di due ore di gioco, e si prepara ad affrontare la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Ci conosciamo bene, ci prepareremo e poi vedremo domani, spero sia un bel match per entrambi, naturalmente spero di vincerlo io", ha aggiunto Sinner in conferenza stampa.