Sinner, "Ho voglia di arrivare fino in fondo" alle ATP Finals

Sto godendo il momento, ma so che posso giocare molto bene, come ho dimostrato oggi. Sono più consapevole di me stesso, c'è sempre la consapevolezza di come migliorare, ma so che posso competere alla pari con i migliori al mondo. Sono qui per partecipare alle Finals, ma non solo, c'è la voglia di andare più avanti possibile. Vediamo come andrà, ha detto Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la vittoria con un doppio 6-4 su Stefanos Tsitsipas. Vediamo con chi gioco martedì, così posso iniziare a prepararmi. Sono cresciuto dopo Wimbledon, ora ho una mentalità diversa e non vedo l'ora di tornare in campo. Con Djokovic sarà una prova di tante cose per vedere a che livello sono arrivato, sono contento di poterlo affrontare di nuovo. Con Rune sarà un po' diverso. Quest'anno sono cresciuto, ha concluso, e il 2020 è stato molto positivo. Ho giocato meno tornei ma più partite, e più partite importanti: tutto questo mi fa sentire più tranquillo in campo.