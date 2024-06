Sinner, vittoria che mi dà fiducia per Wimbledon

"Sapevo che dovevo servire bene, e quando mi è riuscito anche con la seconda ne ho tratto vantaggio. In generale, ho poi cercato di giocare bene nei momenti importanti. Aver vinto il mio primo torneo sull'erba è una bella sensazione". Così Jannik Sinner commenta la sua vittoria nel torneo di Halle, in Germania, primo italiano a riuscirci. "Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora. L'anno scorso sono arrivato in semifinale - ha proseguito il numero 1 al mondo - stavolta vedremo ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l'erba è un po' diversa ma avrò una settimana per prepararmi".