Slavia Praga batte Roma 2-0 nella Europa League

La Roma perde 2-0 in casa dello Slavia Praga in una partita della quarta giornata di Europa League, consentendo ai cechi di poter ancora puntare al primo posto che vale l'accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Il risultato rispecchia la partita, con i cechi che hanno giocato a ritmi più alti e sono passati nella ripresa al 5' con Jurecka e al 29' con Masopust. Poche le occasioni create dai giallorossi, forse anche distratti dall'imminente derby.