Spalletti "dispiace per la Roma, ma resta una buona squadra"

''Mi dispiace per quanto sta accadendo alla Roma, perché lì sono stato diverso tempo. Sento tante persone dire tutte le stesse cose, se parlassi direi il contrario, quindi sto zitto per non alimentare altro caos''. Così Luciano Spalletti, a domanda precisa, ha risposto sul momento complicato del club giallorosso, con il secondo esonero in pochi mesi. ''Ho dato tutto me stesso alla Roma come in tutti i club in cui ho lavorato - ha proseguito il ct azzurro -. Trovo riduttivo ora parlare della sua situazione, credo comunque che la Roma abbia i mezzi per raddrizzare il campionato perché secondo me è una buona squadra''.