"Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni". Cosi' Luciano Spalletti, al Tg1, torna sul caso delle sue dichiarazioni sulle telefonate ultra'-Inzaghi, rispondendo a una domanda sul colloquio telefonico avuto ieri con l'allenatore dell'Inter.