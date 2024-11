Spalletti, il calcio italiano è in ottima salute

"Il calcio italiano è in ottima salute". E' la riflessione di Luciano Spalletti presentando l'ultimo raduno azzurro del 2024 in vista delle ultime sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Nell'occasione il ct ha convocato il centrale della Fiorentina classe 2005 Pietro Comuzzo e il terzino della Juventus classe 2003 Nicolò Savona. ''Sono molto fiducioso, il calcio italiano sta facendo giocare sempre più giovani che rappresentano uno sbocco al nostro futuro, bisogna andare verso questa direzione - ha rimarcato Spalletti - Di conseguenza anche la Nazionale sta attenta a dare spazio a questi ragazzi. C'è la possibilità di prendersi dall'Under 21 che molto forte come dalle altre rappresentative. Comuzzo e Savona meritano di essere qui e sono curioso di conoscerli, il primo ha forza e personalità e gioca nella Fiorentina che è in cima alla classifica, il secondo è titolare nella Juventus. Dobbiamo essere bravi anche noi a utilizzare questi talenti''.