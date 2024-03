Spalletti, molti di questi giocatori verranno all'Europeo

"Torniamo con la consapevolezza che molti di questi giocatori faranno parte della convocazione finale per l'Europeo". Lo ha detto Luciano Spalletti dopo il 2-0 all'Ecuador sottolineando l'importanza della "duttilità dei calciatori" e che oggi i giocatori sono stati "più squadra nel modo di stare in campo". "Siamo stati bravi, hanno giocato tutti, abbiamo fatto due buonissime partite, nella seconda quello che avevamo detto di sistemare sulla analisi della prima mi sembra sia avvenuto, quindi sono contento - ha aggiunto il ct - E' stata una tournée importante, difficoltosa per distanze e tempistiche ma organizzata benissimo dalla federazione, bisogna dire bravi ai nostri calciatori".