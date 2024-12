Sport e Salute lancia 'Sestante': razionalizzazione del patrimonio immobiliare

"Ci siamo resi conto di avere un patrimonio immobiliare polverizzato e scadente in tutta Italia. I nostri uffici sono come gli impianti sportivi, concepiti e costruiti negli anni 60. Non è una situazione più tollerabile". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, in Consiglio nazionale Coni, presentando 'Sestante', il progetto di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di Sport e Salute e con il quale la società di servizi di governo propone agli organismi sportivi una valorizzazione degli spazi occupati corrispondendo un canone di locazione. "Vogliamo fare in modo che il nostro patrimonio venga efficientato e valorizzato - ha aggiunto parlando al Consiglio Nazionale -. La prima riflessione che abbiamo fatto è se questi spazi servano o meno, poi una volta capito questo devono innescare un'economia circolare". Nepi conclude: "Capisco che non è il più bel regalo di natale oggi, ma è quello migliore per gli anni avvenire".