Sport e Salute: Nepi Molineris, 'via i ragazzi dal divano'

"Il nostro scopo è quello di sviluppare lo sport in Italia. Non possiamo vincere solo medaglie. Siamo nel G8 nel mondo per le medaglie ma siamo il fanalino di coda per quello che riguarda l'attività sportiva, la promozione dello sport come inclusione, come valore sociale, come aggregatore di un sistema che riesca a fare appartenenza". E' quanto ha dichiarato Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, durante il suo accorato intervento durante la settima edizione di "Well@Work - Una visione olistica del benessere" allo Stadio Olimpico di Roma. "Abbiamo capito - aggiunge Nepi Molineris - che il nostro primo nemico era il drop out infantile al 75%, che determinava un incremento dell'obesità infantile al 9% in Italia. Abbiamo capito che dovevamo concentrarci sulla prevenzione. Per questo abbiamo iniziato a lavorare sulle impiantistiche per avvicinare i ragazzi allo sport. Lavoriamo per togliere i ragazzi dal divano e portarli dentro un impianto sportivo. Abbiamo capito che dove c'è bassa istruzione e rediti bassi lo sport non viene fatto. E allora noi dobbiamo intervenire lì e investire nell'impiantistica pubblica. Per dare ai ragazzi quello che chiedono e di cui hanno bisogno per fare attività sportiva".