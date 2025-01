Stati Uniti trionfano nella United Cup: Gauff e Fritz sconfiggono la Polonia

Gli Stati Uniti fanno il bis in United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Il finale il team statunitense ha battuto 2-0 la Polonia. Nel singolare femminile che ha aperto la sfida Coco Gauff, n.3 WTA, ha battuto 6-4 6-4, in un'ora e 52 minuti di partita, Iga Swiatek, n.2 WTA. Nel match maschile Taylor Fritz, n.4 ATP, ha completato l'opera imponendosi per 6-4 5-7 7-6(4), dopo una battaglia di oltre due ore e un quarto, su Hubert Hurkacz, n.16 ATP.

Gli Stati Uniti avevano vinto il titolo già nel 2023, nella prima edizione del torneo, superando l'Italia: la Polonia è stata finalista anche nel 2024, stoppata dalla Germania.