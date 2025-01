Stefano Gross unico azzurro qualificato per la seconda manche a Madonna di Campiglio

Il trentino Stefano Gross, 28/o con un ritardo di 2 secondi e 29 centesimi dall'atleta al comando, il norvegese Atle Mcgrath, è l'unico azzurro qualificato per la seconda manche del classico slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio.

Squalificato per una inforcata Alex Vinatzer, gli altri quattro azzurri in gara - Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera - sono finiti oltre il tempo massimo, fuori dal gruppo dei 30 qualificati per la prova decisiva. Solo 50 dei 73 atleti al via hanno portato a termine la difficile prima manche.