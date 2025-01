Barcellona in finale di Supercoppa di Spagna: 2-0 all'Athletic Bilbao con Gavi e Lamine Yamal

Il Barcellona si è qualificato per la finale della Supercoppa di Spagna battendo 2-0 a Gedda (Arabia Saudita) l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Gavi e Lamine Yamal. L'altra finalista sarà decisa domani dalla sfida tra il Real Madrid e il Maiorca.

Pur non potendo schierare Dani Olmo, che grazie al ricorso vinto potrà scendere in campo nella finale di domenica, il Barcellona è riuscito ad avere la meglio sulla squadra basca in virtù del talento dei suoi giovani. Al 17' del primo tempo, Gavi ha segnato la rete del vantaggio blaugrana, la prima segnata dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel novembre 2023. Lo stesso Gavi ha confezionato l'assist per il raddoppio di Lamine Yamal all'8' della ripresa.

Il Bilbao, imbattuto da quindici partite ha segnato due volte nel finale con De Marcos e Williams, ma entrambe le reti sono state annullate per fuorigioco.