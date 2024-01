Supercoppa: Inzaghi 'record?Ci tengo più per l'Inter che per me'

"Record di vittorie in Supercoppa? Ci tengo, ma più per l'Inter che per Simone Inzaghi. Sarebbe bello vincere la quinta Supercoppa, però come ho detto prima ho fatto i complimenti ai ragazzi. Dal 13 luglio, quando hanno cominciato a lavorare antepongono l'Inter alle gioie personali. Questo è il segreto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. "Sarebbe importante per l'Inter, per tutto l'ambiente, sarebbe la terza consecutiva e penso che sia riuscito una volta sola al Milan nella storia del calcio italiano. Allo stesso tempo, sappiamo che non sarà semplice: abbiamo vinto qui l'anno scorso contro il Milan, due anni fa a San Siro contro la Juve, vorremmo farlo anche domani contro il Napoli - ha aggiunto -. Ci vorrà una grande gara. Ci sarà uno stadio esaurito, una bellissima finale: è importante arrivarci e possibilmente vincerle. Il campionato sarà molto avvincente".