Tadej Pogacar punta alla vittoria nelle classiche di primavera: sfida a Van der Poel

Tadej Pogacar ha grandi ambizioni per questi prossimi quindici giorni e si sta allenando per le prossime classiche di primavera. Lo sloveno ha pubblicato ieri sull'app Strava i numeri sbalorditivi del suo allenamento: Pogacar ha realizzato un'uscita ad altissima intensità, attraversando porzioni del percorso del Giro delle Fiandre, previsto domenica, ma anche della Parigi-Roubaix, in programma una settimana dopo. Due gare che conta di vincere contro il suo miglior nemico Mathieu Van der Poel.

In totale - racconta oggi Le Parisien - Pogacar ha percorso 213 chilometri di cui buona parte del tracciato della Monumento francese. Cosa che aveva già fatto in febbraio, suscitando i primi sospetti di una partecipazione. Ma questa volta, si sa di più sulla sua forma del momento - anche se la tappa lastricata del Tour de France 2022 aveva già dato alcune belle indicazioni.

Ieri Pogacar ha ottenuto il miglior tempo su tre settori lastricati dell'Enfer du Nord: Auchy-lez-Orchies (2,7km, quattro stelle), il famoso Mons-en-Pévèle (3km, cinque stelle) e Gruson (1,1km, due stelle). Ha anche il secondo tempo al Carrefour del'Arbre (2,1km, cinque stelle), a un secondo di distanza da Wout Van Aert. Un passaggio spesso decisivo a pochi metri dall'arrivo sul velodromo. Segno della sua volontà di brillare, lo sloveno è passato poi per il Vieux Quaremont (2.600 m a 3,5%), settore chiave del Giro delle Fiandre.