Taekwondo azzurro, 4 Collari d'oro ai protagonisti

Oggi è stata una giornata da non dimenticare per il Taekwondo azzurro: nella palestra monumentale del Coni, ben quattro delle settantadue persone insignite quest'anno del Collare d'Oro appartenevano alla FITA. La massima onorificenza sportiva concessa dal Coni è andata al campione olimpico Vito Dell'Aquila, ai campioni del mondo Simone Alessio e Antonino Bossolo, e al presidente federale Angelo Cito. "Sono molto felice di aver ricevuto il Collare d'Oro insieme a Simone, Vito e Antonino - ha raccontato il Presidente Cito - Questi tre atleti hanno ottenuto risultati straordinari, vincendo il titolo mondiale nelle rispettive categorie e guadagnandosi la qualificazione per le imminenti Olimpiadi di Parigi. Inoltre, il fatto che siano stati premiati come Top Player dalla Federazione Mondiale è un ulteriore testimonianza del loro impegno e del loro talento. Sono orgoglioso di tutti loro", ha concluso.