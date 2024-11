Taekwondo: Europei U21, oro per Baretta e bronzo per Iurlaro

Successo per il Taekwondo italiano agli European U21 Championships 2024 in corso a Sarajevo. Dennis Baretta si è laureato Campione d'Europa nella categoria -63 kg, mentre Ludovico Iurlaro ha conquistato la medaglia di bronzo, firmando una doppietta azzurra nella stessa categoria. Baretta ha chiuso il suo percorso con una vittoria in finale contro il polacco Mateus Chrzanowski per 2-0 (10-9 / 3-2). Tra i match più significativi, la semifinale contro lo stesso Iurlaro, risolta in tre round intensi (27-14 / 23-16 / 27-4). Iurlaro, dopo aver superato le qualificazioni con prestazioni incisive contro atleti di Cipro, Bielorussia e Bulgaria, ha raggiunto la semifinale, dove si è fermato di fronte a Baretta. Nella categoria -67 kg femminile, Giulia Maggiore ha raggiunto gli ottavi di finale dopo una vittoria contro la svedese Alva Caspersson, prima di cedere alla polacca Justyn Kowalkowsa. Alexandra Boccadamo, impegnata nella stessa categoria, è stata eliminata al primo turno dalla polacca Tatiana Tomczak. Domani sarà il turno di altri sei azzurri, pronti a proseguire la corsa al medagliere.