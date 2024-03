Tennis: Alcaraz, "Dimitrov mi ha fatto sentire come un 13enne"

"Mi sento frustrato. Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni...". Così Carlos Alcaraz ha commentato la sconfitta ai quarti di finale del Master di Miami con il bulgaro Grigor Dimitrov. "Credo che lui abbia giocato un tennis fantastico, quasi perfetto - ha aggiunto il murciano - Parlavo con la mia squadra e non sapevo cosa fare. Non vedevo alcun suo punto debole. Ero spaesato. Per questo mi sento frustrato. Però a livello di tennis ho lasciato il campo contento". "Non ho potuto trovare un gioco per metterlo in difficoltà - ha concluso - La prossima volta che lo affronterò cercherò di fare cose diverse. Però se starà al livello di oggi saran difficile giocare contro di lui"