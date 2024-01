Tennis: Arnaldi e Sonego fuori ad Adelaide

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Adelaide che si sta disputando sui campi in cemento della città dell'Australia Meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneo torneo di Auckland per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open primo Slam dell'anno al via domenica. Arnaldi, n.41, cede 6-7(5) 7-6(7) 6-4, dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza, al cileno Nicolas Jarry, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding, dopo aver mancato un match-point nel tie-break del secondo set. Saluta Adelaide agli ottavi anche Sonego: il 28enne torinese, n.46 ATP, è stato sconfitto 6-4 7-6(10) dallo statunitense Sebastian Korda, n.29 del ranking.