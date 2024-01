Tennis: Berrettini si allena a Melbourne con Tsitsipas

Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas si sono ritrovati per una seduta di allenamento sulla 'Rod Laver Arena'. Il romano, appena arrivato a Melbourne dopo aver risolto il problema al piede destro accusato poco prima della vigilia di Natale, è sceso subito in campo per preparare il rientro nel tour in occasione dell'Australian Open - primo Slam dell'anno al via domenica - ad oltre quattro mesi dall'ultimo match ufficiale giocato, con il ritiro a causa dell'infortunio alla caviglia destra nel match di secondo turno dello Us Open contro il francese Rinderknech.