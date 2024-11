Tennis: esordio vincente per Sonego a Metz

Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Metz. Il torinese, n.51 del ranking e vincitore dell'edizione del 2022, ha superato 6-4, 7-5 in un'ora e mezza Gregoire Barrere (166), ripescato come lucky loser. Sonego affronterà ora al secondo turno il russo Andrey Rublev, n.9 del ranking e primo favorito del seeding, in gara con una wild-card e a caccia di punti per staccare il pass per le Atp Finals di Torino. Luciano Darderi è stato invece battuto al primo turno del "Belgrade Open" dal tedesco Daniel Altmaier in due set col punteggio di 7-6(1) 6-3.