Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti nel secondo turno del masters 1000 di Miami. Il tennista toscano ha battuto in tre set il francese Quentin Halys, n. 57 al mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Prossimo avversario di Musetti sarà Felix Auger-Aliassime, numero 19 Atp.