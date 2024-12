Tennis: morto Neale Fraser, storico campione australiano

E' morto Neale Fraser, ex tennista australiano che in carriera ha vinto tre titoli del Grande Slam. Aveva 91 anni. Lo hanno annunciato le autorità australiane. L'ex numero uno del mondo si è imposto all'US National, predecessore dell'US Open, nel 1959 e 1960, e a Wimbledon nel 1960. Ha anche vinto undici titoli del Grand Slam in doppio e cinque in doppio misto. Nel 1959, come giocatore, ha portato l'Australia alla vittoria della Coppa Davis, una competizione di cui è diventato un simbolo dopo aver guidato la squadra australiana come capitano tra il 1970 e il 1993, con altri quattro titoli vinti. "Una vera leggenda del tennis australiano che mancherà a tante persone in tutto il mondo", ha scritto la Tennis Australia su X. "Era come un padre per me - ha detto il suo connazionale Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1987 - Sapeva come farti sentire importante e dare il meglio di te". Il più grande giocatore australiano della storia, Rod Laver, che era stato battuto in finale da Fraser a Wimbledon e Forest Hills nel 1960, ha reso omaggio a "il mio caro amico e compagno mancino": "Era un vero gioiello nell'età d'oro delle leggende del tennis australiano, un incredibile numero uno mondiale, un vincitore di Grand Slam e un'icona della Coppa Davis - ha scritto Laver, 86 anni, su X - Neale mi ha battuto in due finali importanti, spingendomi a diventare un giocatore migliore. Mi mancherai molto, amico".