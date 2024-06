Tennis: Nadal rinuncia a Wimbledon, concentrato per Giochi

Rafael Nadal rinuncia a Wimbledon per prepararsi al meglio per i giochi olimpici di Parigi. E' stato lo stesso spagnolo ad annunciare il suo forfait per il torneo londinese con un post sul suo account X dopo che ieri la federtennis spagnola aveva annunciato la partecipazione del maiorchino per i Giochi. "È stato annunciato ieri che giocherò i miei ultimi Giochi Olimpici a Parigi - ha scritto il 38enne ex numero 1 del mondo - Tenendo conto di questo, riteniamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sulla terra battuta fino ad allora. Per questo motivo salterò Wimbledon quest'anno". "Sono rattristato di non poter vivere quest'anno la fantastica atmosfera di quell'evento straordinario che sarà sempre nel mio cuore e stare con tutti i fan britannici che mi hanno sempre dato grande supporto - ha aggiunto Nadal - Mi mancherete tutti. Per prepararmi ai Giochi Olimpici, giocherò il torneo a Bastad, in Svezia. Un torneo a cui ho giocato all'inizio della mia carriera e in cui mi sono divertito molto sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l'ora di vedervi tutti lì".