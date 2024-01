Tennis: Osaka torna e vince a Brisbane, battuta Korpatsch

Un'attesa lunga 517 giorni. A Brisbane Naomi Osaka è tornata in campo dopo la maternità e si aggiudica il match d'esordio del torneo Wta 500 battendo la tedesca Tamara Korpatsch 6-3 7-6(9). Al prossimo turno la giapponese ex n.1 al mondo, diventata mamma della piccola Shai lo scorso 12 luglio, incontrerà Karolina Pliskova che ha vinto tre volte il titolo a Brisbane. "Negli ultimi due anni in cui ho giocato prima della maternità sento di non aver restituito abbastanza l'amore dei tifosi che ricevevo. In questo capitolo è quello che voglio fare" ha detto Osaka dopo la partita.