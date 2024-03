Tennis: piove a Indian Wells, sospesa semifinale Sinner-Alcaraz

E' arrivata la pioggia a Indian Wells e la semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata sospesa alla fine del terzo game del primo set sul punteggio di 2-1 per l'altoatesino. Il giudice di sedia ha prima sospeso il gioco tenendo i giocatori in campo poi dopo qualche minuto ha deciso di mandare i giocatori negli spogliatoi in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.