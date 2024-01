Tennis: Rublev vince il torneo di Hong Kong

Andrey Rublev, numero 5 del mondo e prima testa di serie, ha vinto il torneo Atp 250 di Hong Kong, battendo in finale il finlandese Emil Ruusuvuori (n. 69) 6-4, 6-4. Per il russo è il quindicesimo titolo in carriera, una settimana prima dell'inizio dell'edizione 2024 del primo round del Grande Slam a Melbourne. Ruusuvuori, 24 anni, resta alla ricerca del primo titolo sul circuito principale. Era alla seconda finale, dopo quella del torneo 250 di Pune, in India, nel 2022. Il torneo di Hong Kong è tornato nel calendario Atp dopo oltre vent'anni di assenza.